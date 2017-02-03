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Республика Казахстан

В школах Восточно-Казахстанской области введут предмет «Традиции и обычаи» против экстремизма

03.02.2017 | Новости

Традиции и обычаи народа Казахстана будут изучать в школах Восточно-Казахстанской области, сообщает ratel.kz со ссылкой на сайт газеты "Егемен Қазақстан".

Традиции и обычаи народа Казахстана будут изучать в школах Восточно-Казахстанской области, сообщает ratel.kz со ссылкой на сайт газеты "Егемен Қазақстан".

По инициативе областной прокуратуры в четырех районных центрах уже запущен пилотный проект. Главная цель необычного предмета – культурное и идеологическое воспитание подрастающего поколения. Традиции и обычаи – своеобразный культурный код народа. Именно они помогут противостоять чуждым для страны идеям радикализма и экстремизма, уверены прокуроры.

Будет ли предмет введен повсеместно, станет понятно к концу учебного года. Ученики экспериментальных классов сдадут экзамены, по результатам которых будет принято решение.

Источник:http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12489-v-shkolakh-vko-vvedut-predmet-traditsii-i-obychai-protiv-ekstremizma 

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