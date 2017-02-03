В Караганде открыли новый учебно-реабилитационный центр

В области прошли торжества, приуроченные к Дню рождения пророка Мухаммеда (Маулид). Центральным событием праздника стало открытие учебно-реабилитационного центра имени Олжаса Есенулы при первой городской мечети, пишет "Индустриальная Караганда".

В области прошли торжества, приуроченные к Дню рождения пророка Мухаммеда (Маулид). Центральным событием праздника стало открытие учебно-реабилитационного центра имени Олжаса Есенулы при первой городской мечети, пишет "Индустриальная Караганда".

Главный имам области Омирзак Беккожа поделился предысторией проекта:

- В начале 2000-х один молодой карагандинец захотел стать имамом и стал посещать городскую мечеть, чтобы получить религиозные знания. Но его мечте не суждено было сбыться - Олжас внезапно скончался. Отец парня в честь сына решил построить медресе при мечети, но успел лишь поднять фундамент здания и тоже ушел из жизни. Несколько лет стройка была заброшенной, потом священнослужители решили возобновить работы, и вот в честь праздника Маулид мы открываем учебно-реабилитационный центр на 40 человек, носящий имя Олжаса Есенулы. Если мы не смогли осуществить мечту юноши, то хотя бы исполним желание отца.

Строительство было возобновлено в 2014 году. Помощь в возведении двухэтажного здания оказала Ассоциация застройщиков Карагандинской области. При школе будет построено общежитие для приехавших на обучение из разных уголков области. На сегодня кандидаты в священнослужители сдали документы на конкурсной основе и ждут собеседования.

Второе направление деятельности центра - работа с людьми, попавшими под влияние нетрадиционных течений.

- Для них будут проводиться многодневные семинары, - рассказал наиб-имам Серик Курманов. - С ними будут работать специалисты в области ислама, центр должен стать еще одним инструментом для их перевоспитания, и в дальнейшем мы хотим поднять уровень центра до медресе. Некоторые медресе, как известно, стали частью структуры образования и получили статус колледжа.

На открытии учебно-реабилитационного центра присутствовали представители духовенства и администрации города и области. Поздравил присутствующих с этим важным событием заместитель акима области Жандос Абишев. Также засвидетельствовать открытие центра прибыл наиб-муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Отпенов.

Выступил почетный гость и на вечернем праздничном собрании во Дворце культуры горняков. С традиционной проповедью обратился к собравшимся преподаватель университета «Нур-Мубарак» Ризабек Баттаулы. Также в праздничной программе приняли участие имамы из разных регионов области, студенты колледжа искусств имени Таттимбета и местные акыны. Обычно в этот день в областном центре представители ДУМК проводили конкурсы среди школьников на знание Корана. В этом году соревновательная программа переместилась на периферию. Например, в Шахтинске священнослужители провели тестирование среди детей на знание Корана.

Маулид приходится на 12 число третьего месяца мусульманского лунного календаря. В некоторых мусульманских странах праздник отмечается достаточно пышно в течение всего месяца: в городах развешивают плакаты с аятами Корана, в мечетях собираются люди, поются религиозные песнопения (нашиды), читаются проповеди о жизни пророка Мухаммеда. Затем ведется повествование о матери пророка и его рождении.

Также в Маулид принято раздавать милостыню и посетить одну из мусульманских стран мира, где этому событию придают особое значение.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12490-v-karagande-otkryli-novyj-uchebno-reabilitatsionnyj-tsentr