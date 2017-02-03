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Республика Казахстан

Имамы Казахстана обсудили Послание Главы государства

03.02.2017 | Новости

Имамы мечетей областного центра Восточного Казахстана, а также преподаватели обсудили очередное ежегодное Послание народу страны Главы государства в библиотеке имени А.С. Пушкина.

Имамы мечетей областного центра Восточного Казахстана, а также преподаватели обсудили очередное ежегодное Послание народу страны Главы государства в библиотеке имени А.С. Пушкина.

В нынешнем Послании Елбасы рассказал о развитии государства, о пути к светлому будущему, – сказал уполномоченный имам по Усть-Каменогорскому региону ДУМК, главный имам мечети «Халифа Алтай» Ермек кажы Мухатай.

В частности в Обращении Главы государства затронуты все сферы жизнедеятельности.

Наша задача, как граждан страны, – принять самое активное участие в реализации намеченных планов. Нурсултан Назарбаев отметил, что стабильность, мир и дружба имеют большое значение в развитии государства. Мы, пропагандируя гуманизм, должны вносить свой вклад в сохранении согласия в обществе.

Затем, собравшиеся высказали свои мнения относительно официально опубликованного документа. В завершение встречи организаторы мероприятия выразили огромную благодарность руководству областной библиотеки за сотрудничество.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12495-imamy-ust-kamenogorska-obsudili-poslanie-glavy-gosudarstva
 

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