На борьбу с женским экстремизмом

В Казахстане запущена образовательная программа на русском языке, рассчитанная на борьбу с женским экстремизмом. Цель программы - обращение к меньшинству населения, не говорящему на казахском, чтобы отвратить его от радикальных идей.

В Казахстане запущена образовательная программа на русском языке, рассчитанная на борьбу с женским экстремизмом. Цель программы - обращение к меньшинству населения, не говорящему на казахском, чтобы отвратить его от радикальных идей.

Когда появились доказательства того, что среди радикализованных такими группировками, как «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) были и женщины, Казахстан начал серию образовательных курсов на русском языке по основам ислама, в попытке уберечь от подобной судьбы женщин, которые не могут свободно говорить на казахском.

По данным переписи 2009 года (это последние доступные сведения), 26% населения не знали казахский язык. И такие курсы на русском рассчитаны на значительное по численности меньшинство с недостаточным знанием казахского.

«Мы хотим уберечь наших женщин от влияния радикальных идей... Мы даём правильные достоверные знания, чтобы они могли в будущем разобраться где правда, а где ложь», – сообщила в интервью «Каравансараю» куратор русскоязычной группы в мечети «Хазрет-Султан» в Астане Татьяна Сыщенко.

«Мы обязаны предупредить женщин, что радикализм, экстремизм и терроризм – это уродливые проявления крайнего фанатизма», – сказала «Каравансараю» председатель шымкентской общественной организации «Золотая ласточка» (Алтын карлыгаш) Лейла Байманова.

Охрана женщин от радикализма

16 января в мечети «Хазрет-Султан» началось обучение на шестимесячных курсах для женских джамагатов (групп мусульман, объединяющихся для учебы и общения), рассказала Сыщенко, которая также занимается сайтом muslim.kz.

«Это первая и пока единственная в Астане русскоязычная группа для женщин», – соообщила она "Каравансараю".

Обучение проходят 20 девушек и женщин в возрасте от 20 и старше. Они изучают Акыда (вероучение в исламе), Фикх (мусульманское право) и Таджвид (правила чтения Корана), объяснила она.

Уроки включают в себя проповеди, которые обсуждают пагубные последствия и негативные аспекты экстремизма и радикальных движений.

«Надеюсь, такие курсы будут проводиться постоянно», – говорит специалист по шариату Эльмира Бухарбаева, которая обучает русскоязычную группу в Алматы.

«Мы даем основы шариата, основы традиционного ислама, это уже является профилактикой радикализма. Если у человека есть эти основы, то его уже не вовлекут ни в какие радикальные течения», – сказала она «Каравансараю».

Удержать женщин на «верном пути»

«Очень рада, что появились такие курсы на русском языке», – отметила 43-летняя слушатель курсов в мечети «Хазрет-Султан» Гаухар, не пожелавшая называть свою фамилию.

«Нам даётся вероучение в правильной форме. Это совсем не то, что можно прочитать и увидеть в интернете на разных сомнительных сайтах», – сказала она в интервью «Каравансараю».

«Мы открываем для себя много нового. Жизнь поделилась на "до" и "после" этих курсов», – утверждает она.

«Это очень тонкая, и на сегодня, необходимая работа», – считает Салима Аманбаева из города Тараз.

«Если женщина хочет узнать больше об исламе, о Коране, она теперь может ходить на занятия при мечети. И если у неё неправильные представления, навязанные радикально настроенными родственниками, например, мужем или отцом, то женщины-учителя при мечетях рассказывают и переубеждают», – сказала она «Каравансараю».

«Женщины уезжают в Сирию со своими мужьями-экстремистами. Другие просто... воспитывают своих детей в духе радикализма и ненависти к светскому обществу. Государство вовремя принимает меры», – полагает Байманова.

Те женщины, «которые пройдут обучение, уже не собьются с пути и не допустят радикализации членов своей семьи», убеждена Сыщенко.

Акцент на женские джамагаты

Гульназ Раздыкова, директор Центра анализа и развития межконфессиональных отношений из Павлодара отметила, что работа с женскими джамагатами – это новое направление в профилактике экстремизма и терроризма в Казахстане.

Работа с джамагатами в Казахстане началась в ходе конференции в Астане 23 сентября, где специалисты обсуждали радикализацию женщин.

«После этой конференции массово прошли форумы по теме женского радикализма почти во всех регионах Казахстана - в Атырау, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре и других городах», – заявила Раздыкова «Каравансараю».

«Мы все и везде будем активно продолжать работу в данном направлении», – подчеркнула она.

Источник: http://e-islam.kz/ru/islam-zhane-qagam/vnutrennie-kategorii/islam-zhane-otbasy/islam-zhane-aiel/item/12509-na-borbu-s-zhenskim-ekstremizmom