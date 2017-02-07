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Республика Казахстан

В ООН назвали успешной встречу в Астане

07.02.2017 | Новости

Представитель сил ООН в Южном Ливане Милош Стругар назвал успешной встречу "тройки" Иран-РФ-Турция в столице Казахстана Астане по согласованию механизма контроля за перемирием в Сирии, сообщает РИА Новости.

Представитель сил ООН в Южном Ливане Милош Стругар назвал успешной встречу "тройки" Иран-РФ-Турция в столице Казахстана Астане по согласованию механизма контроля за перемирием в Сирии, сообщает РИА Новости.

"Конечно же, она успешная", — заявил он РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель организации отказался от дальнейших комментариев, сославшись на то, что ООН не является полноправным участником встречи.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12506-v-oon-nazvali-uspeshnoj-vstrechu-v-astane

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