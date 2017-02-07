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Республика Казахстан

Глава МИД Казахстана анонсировал новую встречу по Сирии

07.02.2017 | Новости

Встреча по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане ориентировочно в середине февраля, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает РИА Новости.

Встреча по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане ориентировочно в середине февраля, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает РИА Новости.

"Конечно (встреча состоится в Астане — ред.)", — сказал он журналистам.

Он отметил, что "Астанинская платформа является действующей".

"Ориентировочно… мы говорим о середине февраля", — сказал министр.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что следующая встреча совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по Сирии запланирована на 15-16 февраля.

Источник: http://ca-news.org/news:1362710

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