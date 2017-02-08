Казахстанцев приглашают к обсуждению госпрограммы по противодействию экстремизму

Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с госорганами страны разработал проект государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2017-2020 годы.

Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с госорганами страны разработал проект государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2017-2020 годы.

Текст проекта размещен на официальном сайте комитета. В настоящее время документ открыт для публичного обсуждения, предложения принимаются по электронному адресу atc@knb.kz.

Как отмечается в проекте, целью программы является снижение к концу 2020 года на 20% (по сравнению с 2016 годом) количества лиц, которые разделяют экстремистские идеи по разжиганию религиозной вражды или розни. Планируется довести к концу 2020 года до 95 % эффективность работы специальных и правоохранительных органов по недопущению экстремистских проявлений насильственного характера и терактов на территории Казахстана. Согласно документу, к концу 2020 года уровень готовности к реагированию на акты терроризма, а также минимизации, ликвидации последствий терроризма достигнет 95 %.

На реализацию программы планируется направить средства республиканского и местных бюджетов, а также "другие средства, не запрещенные законодательством РК". При разработке изучен положительный опыт России, Норвегии, Финляндии, Канады, США и ОАЭ.

Согласно проведенному в документе анализу, сегодня радикализация граждан является реальной угрозой национальной безопасности Казахстана. Отмечается, что экстремисты и террористы, которые испытывают потребность в пополнении своих рядов новыми рекрутами, налаживают дополнительные каналы финансирования и пособнической инфраструктуры, делают интенсивнее пропаганду своих идей. В ведомстве также отметили повышение качества информационно-пропагандистских материалов отдельных террористических организаций.

По сведениям КНБ, сообщества приверженцев радикальной идеологии пополняются казахстанцами под воздействием нарастающей пропаганды в Интернете и социальных сетях. Использование соцсетей позволяет эмиссарам международных террористических организаций значительно расширить свою аудиторию, перевести проводимую агитацию на системную основу, отметили в комитете.

С 2013 года на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны 27 насильственных экстремистских акций террористического характера (2013 год – восемь, 2014 год – три, 2015 год – четыре, 2016 год — 12). За последние четыре года не допущен выезд в зоны террористической активности 546 рекрутов-казахстанцев (2013 год – 168, 2014 год – 136, 2015 год – 151, 2016 год – 91).

В программе отмечается, что серьезную опасность представляют процессы возвращения боевиков в страны исхода. Из лагерей международных террористических организаций, а также опорной и транзитной инфраструктуры в третьих странах возвращены либо вернулись 79 граждан Казахстана, из них 34 привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности, информируется в документе.

Вместе с тем, в ведомстве признают наличие внутренних факторов, которые способствуют распространению радикальных идей. К ним отнесли социально-экономические проблемы, низкий уровень религиозной грамотности населения, упущения в морально-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения, межэтнические, межконфессиональные и другие социальные противоречия.

Также среди существующих проблем КНБ назвал неуправляемость миграционных процессов, которая сопровождается формированием маргинальной прослойки. Причинами возникновения деструктивного настроя и недоверия к власти, преимущественно среди неустроенной молодежи, также являются коррупционные проявления и бюрократизм со стороны отдельных чиновников на местах, отметили в комитете.

Источник: http://e-islam.kz/ru/dini-radikalizm-qauipteri/item/12521-kazakhstantsev-priglashayut-k-obsuzhdeniyu-gosprogrammy-po-protivodejstviyu-ekstremizmu