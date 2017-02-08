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Духовное управление мусульман Казахстана разработает методическое пособие, направленное на повышение ораторского искусства имамов08.02.2017 | Новости
Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поручил заведующему отделом «Просвещения и пропаганды» Духовного управления мусульман Казахстана Ершату Онгарову разработать специальное методическое пособие, направленное на повышение ораторского искусства имамов относительно проповеди.
Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поручил заведующему отделом «Просвещения и пропаганды» Духовного управления мусульман Казахстана Ершату Онгарову разработать специальное методическое пособие, направленное на повышение ораторского искусства имамов относительно проповеди.
Председатель ДУМК подчеркнул, что данное методическое пособие станет для религиозных сотрудников хорошим толчком в улучшении ораторского мастерства и поможет владеть навыками риторики.
«Ораторское мастерство – это наследие дошедшее до нас от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), от наших предков и биев-ораторов. Я считаю, что нынешние религиозные сотрудники и являются наследниками пророков и мудрецов. Действительно, в наше время имамы должны уметь красноречиво и убедительно выступать на публике, владеть навыками ораторского мастерства», – отметил Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы.
Следует отметить, что проводятся специальные семинары по ораторскому искусству для сотрудников Духовного управления и имам-мулл регионов. Семинар ведет профессор Казахской национальной академии искусств имени Т. Жүргенова, учитель известных дикторов нашей страны Мурат Абзелбаев.
Источник: http://old.muftyat.kz/ru/news/view?id=9661
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