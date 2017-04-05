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Республика Казахстан

В 2016 году были предотвращены 12 терактов

05.04.2017 | Новости

Об этом сообщил заместитель председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан Нургали Билисбеков, передает «NewTimes.kz».

Об этом сообщил заместитель председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан Нургали Билисбеков, передает «NewTimes.kz».

«В результате целенаправленной работы склонены к лояльному отношению к ценностям казахстанского общества 70 лидеров и активистов салафитских общин, сорваны и блокированы намерения 91 гражданина Казахстана к выезду за границу для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. В результате проведенной работы возвращен в страну 81 студент, от выезда в зарубежные теологические заведения отвели 177 человек», — сказал Н.Билисбеков на заседании правительства.

Он отметил, что в 2016 году на территории страны не допущено совершение 12 террористических и иных насильственных экстремистских акций.

По информации зампреда КНБ, за террористические и религиозно-экстремистские преступления осуждены 123 радикала.

«Наряду с этим следует признать, что не удалось предотвратить два акта терроризма, совершенные радикальными лицами в городах Актобе и Алматы», — констатировал Н.Билисбеков.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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