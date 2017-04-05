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Республика Казахстан

Правительство усилит меры безопасности из-за теракта в России

05.04.2017 | Новости

Казахстан усилит меры безопасности в связи с терактом в Санкт-Петербурге, произошедшем в понедельник, 3 апреля, сообщает Ratel.kz.

Казахстан усилит меры безопасности в связи с терактом в Санкт-Петербурге, произошедшем в понедельник, 3 апреля, сообщает Ratel.kz.

- Пользуясь присутствием акимов на связи, хотел бы попросить принять все меры для того, чтобы без ажиотажа, спокойно, в рабочем режиме - алгоритмы все известны, действия механизмов усиления известны - совместно с нашими представителями департаментов, которые являются заместителями руководителей оперативных штабов в кризисных ситуациях, отработать и принять соответствующие меры, - сказал в ходе заседания правительства заместитель председателя КНБ Нургали Билисбеков.

Он также отметил, что информация о причастности гражданина Казахстана Максима Арышева к теракту в Санкт-Петербурге не соответствует действительности.

- Я хотел бы сказать, что эта информация не соответствует действительности. В поле зрения комитета он ранее не попадал. В учетах не значится и партнерами из спецслужб Российской Федерации как исполнитель теракта он не рассматривается. Скорее всего, он жертва теракта, непосредственно находившаяся в эпицентре взрыва, - сказал Билисбеков.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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