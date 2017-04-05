Энергия добра

Первый камень в строительство мечети в поселке Аксу Павлодарской области заложен. И дело даже не в деньгах, которые помогли собрать аксуские энергетики. Искренний порыв души гораздо ценнее любых материальных ценностей.

Первый камень в строительство мечети в поселке Аксу Павлодарской области заложен. И дело даже не в деньгах, которые помогли собрать аксуские энергетики. Искренний порыв души гораздо ценнее любых материальных ценностей. Так считает председатель городского совета ветеранов Зальмухан Арынов, которому работники электростанции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», входящего в состав Евразийской Группы, вручили денежный сертификат, пишет Экспресс-К.

Больше миллиона тенге, собранных энергетиками, пойдут на строительство храма, о котором жители поселка Аксу давно мечтали.

– Традиция благотворительности в Евроазиатской энергетической корпорации зародилась больше 20 лет назад – в год основания предприятия. Тогда новое руководство взяло курс на социальную поддержку, помогая ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, к ним приравненных, – рассказывает вице-президент по управлению человеческими ресурсами и социальным вопросам АО «ЕЭК» Татьяна Носачева. – Откликнувшись на просьбу старейшин помочь построить мечеть в родном поселке, мы еще раз доказали, что все казахстанцы едины в стремлении творить добро.

На этом список добрых дел энергетиков не закончился. Советы молодежи Евроазиатской энергетической корпорации провели благотворительный показ мультфильма для 70 детей с ограниченными возможностями и малышей из многодетных семей. Также энергетики навестили воспитанников подшефных Калкаманского детского дома, интерната «Үміт» и подопечных Дома юношества в Экибастузе. Далее активисты собрали порядка 300 книг для библиотеки школы № 24 и экибастузского дома милосердия и очистили от снега дворы ветеранов производства и улицу Новика – первого директора Ермаковской ГРЭС (ныне – Аксуская электростанция). А профком и руководство разреза «Восточный» АО «ЕЭК» приобрели кварцевые лампы для специализированного детского сада № 13 «Алтынай» в Экибастузе.

Девятилетней Виктории Чуб, страдающей детским церебральным параличом, энергетики подарили лекарства, продукты питания и мебель. Пенсионерке Алефтине Якушевой по ее просьбе работники «Восточного» смастерили новую металлическую дверь. А жительнице села Курколь Айгуль Смайловой, в одиночку воспитывающей троих детей, менеджеры ЕЭК подарили буренку, которая поможет прокормить большое семейство.

Как показывает практика, делать добро не так уж и сложно. Нужно только захотеть.

Источник: http://kazislam.kz/ru