Верховный муфтий оценил роль Совета улемов

В Алматы стартовало ХVI заседание Совета Улемов с участием Верховного муфтия Ержан кажы Малгажыулы. Выступая на заседании Ержан кажы Малгажыулы отметил, что на данное заседание из разных регионов страны прибыли духовные служители, вносящие значительный вклад в развитие нашей религии и укрепление духовности, сообщает Пресс служба ДУМК.

В Алматы стартовало ХVI заседание Совета Улемов с участием Верховного муфтия Ержан кажы Малгажыулы. Выступая на заседании Ержан кажы Малгажыулы отметил, что на данное заседание из разных регионов страны прибыли духовные служители, вносящие значительный вклад в развитие нашей религии и укрепление духовности, сообщает Пресс служба ДУМК.

«В 2013 году при Духовном управлении мусульман Казахстана формировался Совет Улемов. На сегодняшний день в составе Совета числится 17 улемов. Основная цель Совета – своевременное вынесение решений и фетв; принятие концептуальных документов; обсуждение актуальных вопросов, возникающих в обществе по отношению позиций мусульман руководствуясь принципам Ислама. Со времен формирования Совет стал сильным институтом. До сегодняшнего дня на прошедших 15 заседаниях Совета были рассмотрены более 100 вопросов, приняты 14 концептуальных документов, исправлены 30 религиозных терминов и утверждены 42 фетв. Первый раз издана книга «Сборник фетв», куда вошли 20 отборных фетв по направлениям «шариат», «социальный», «медицина», «семейные вопросы», обсужденные и утвержденные Советом. Своевременно реагируя на актуальные вопросы общества Совет Улемов выполняет масштабную работу. Совет вносит существенный вклад в развитие религии Ислам и духовности нашей страны», – отметил Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы.

На заседании Совета Верховным муфтием Ержан кажы Малгажыулы были выслушены предложения относительно вынесения фетв по актуальным вопросам. На трехдневном заседании Совета Улемов будут обсуждены хукм получения лизинга, гарантийные деньги, хукм аборта по Шариату и вынесены фетвы.

На ХVI заседании Совета Улемов принимают участие заместитель педседателя ДУМК, наиб муфтий Серикбай кажы Ораз, наиб муфтий Наурызбай кажы Таганулы, проректор университета «Нур-Мубарак» Шамшадин Керим, руководитель отделом «Просвещения и интернет пропаганды» ДУМК Ершат Онгаров, исламовед Алау Адилбаев, Ерсин Амире, исламовед Мухан Исахан и другие религиозные улемы-теологи.

Источник: http://kazislam.kz/ru