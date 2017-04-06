Выпускников религиозных учебных заведений за рубежом осудили в Казахстане

Семеро жителей Южно-Казахстанской области (ЮКО) осуждены за участие в запрещённой религиозной организации, сообщили в суде Сайрамского района. Членов религиозной организации "Таблиги Джамаат" осудили по статье 405 УК РК – "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете", передает Информбюро.

Семеро жителей Южно-Казахстанской области (ЮКО) осуждены за участие в запрещённой религиозной организации, сообщили в суде Сайрамского района. Членов религиозной организации "Таблиги Джамаат" осудили по статье 405 УК РК – "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете", передает Информбюро.

"Подсудимые получали религиозное образование в разных странах: в Индии, Пакистане, Бангладеше и Кыргызстане. После обучения подсудимые распространяли идеи запрещённой организации среди местного населения. При задержании у них были изъяты религиозные книги на русском и узбекском языках", – сообщила судья Сайрамского районного суда Салтанат Кабылова.

Двоих самых активных пропагандистов идей запрещённого объединения суд приговорил к четырём годам в колонии общего режима. Остальные год проведут в колонии-поселении. Все осуждённые – жители Сайрамского района. Вину свою они не признали, однако их взяли под стражу в зале суда.

30 марта муфтият сообщал, что обучение за границей представляет угрозу импорта радикальных веяний в наше общество. В Духовном управлении мусульман Казахстана предложили ставить условия для всех казахстанцев, которые хотят получить религиозное образование за рубежом.

В сентябре 2016 года говорилось о том, что около 200 казахстанцев самостоятельно уехали за рубеж для получения религиозного образования.

Источник: http://kazislam.kz/ru