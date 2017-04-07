Люди на садака стали брать кредиты

Газета "Диапазон" публикует мнение пенсионерки Рысжан Ильясовой об отмене пышных пожертвований. "Каждый раз, бывая на садака, думаю: куда мы идем? Эти мероприятия перестали отличаться от тоя. Каждый хочет все устроить, как у других и даже лучше. Всем важно, что скажут люди. Но нужно ли это человеку, который ушел? Ему нужен только Коран, а его близким – слова поддержки.

Газета "Диапазон" публикует мнение пенсионерки Рысжан Ильясовой об отмене пышных пожертвований. "Каждый раз, бывая на садака, думаю: куда мы идем? Эти мероприятия перестали отличаться от тоя. Каждый хочет все устроить, как у других и даже лучше. Всем важно, что скажут люди. Но нужно ли это человеку, который ушел? Ему нужен только Коран, а его близким – слова поддержки.

Раньше как было? Умер человек, он в одной комнате, в другой сидят родственники, люди заходят, выражают им сочувствие и уходят. Не было никакого дастархана. И сейчас он не нужен.

Как-то умерла одна бабушка. Ее еще не похоронили, началось «сандык ашу», открыли сундук бабушки и давай разбирать ее вещи. Женщины кричали: «Мне дай, моей снохе дай…». Что это за традиция? Если престарелый человек завещал оставить кому-то свои вещи, раздайте их после похорон, соберите близких. Зачем устраивать базар?

Раньше люди жили скромнее, зато были воспитанными. Молодые на садака не ходили. Речей не было. Сейчас столы ломятся, люди говорят «тосты», и речи эти часто не о покойном, а о себе. По 3 часа за столом сидят! Садака надо проводить за 40 минут – 1 час. Речи должны быть короткими. И не нужны на дастархане торты, фрукты и салаты. Надо утвердить скромное меню и начать его применять в кафе при мечетях. А то дошло до того, что люди кредиты берут на похороны.

Хорошо, что мечеть проводит по поводу организации садака конференцию. Считаю, что до этого надо обсудить это с научными, общественными деятелями. Пусть они скажут свое слово.», - пишет издание.

Источник: http://kazislam.kz/ru