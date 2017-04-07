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В Казахстане разработают учебники для религиозных учебных заведений07.04.2017 | Новости
На XVI заседании Совета Улемов Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поручил разработать учебники и учебные пособия в соответствии с программой религиозного образования, передает Пресс-служба ДУМК.
На XVI заседании Совета Улемов Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поручил разработать учебники и учебные пособия в соответствии с программой религиозного образования, передает Пресс-служба ДУМК.
«Нашим медресе необходима система образования, соответствущая современным требованиям и отвечающая духовным спросам общества. Для того, чтобы выпускать квалифицированных специалистов, перед нами стоит четкая задача – совершенствование путей оптимизации в системе образования. В этом направлении Духовное управление приняло Концепцию развития религиозного образования страны. В целях развития сферы образования, учебные программы медресе при ДУМК осуществляются в рамках данной Концепции. В соответствии с Концепцией, поручаю отделу «Религиозного образования и подготовки кадров» ДУМК разработать следующие учебники по программе религиозного образования в медресе: «История ислама», «Этика ислама», «Сравнительная история религий», «История ислама в Казахстане», «Законы обычаев», «Методика хадиса», «Методика тафсира», «Культура ислама», – сказал Верховный муфтий.
Духовное управление мусульман Казахстана непрерывно работает в сфере развития системы исламского образования. Как важный фактор общества – постоянно совершенствует систему религиозного образования. Недавно в области просвещения Духовное управление и Министерство образования и науки РК заключили Меморандум и в рамках двухстороннего соглашения впервые для медресе были разработаны учебный план и учебные программы, соответствующие государственному стандарту. А также, были внесены изменения и дополнения в Устав медресе.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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