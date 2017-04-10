Королевство Марокко заинтересовано в налаживании сотрудничества с Казахстаном в религиозной сфере

7 апреля 2017 г. Вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Берик Арын принял Посла Марокко в Казахстане Абделжалила Собри по его просьбе. В ходе встречи стороны обсудили пути налаживания казахстанско-марокканских отношений в религиозной сфере, в том числе развития межконфессионального диалога на глобальном уровне.

7 апреля 2017 г. Вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Берик Арын принял Посла Марокко в Казахстане Абделжалила Собри по его просьбе. В ходе встречи стороны обсудили пути налаживания казахстанско-марокканских отношений в религиозной сфере, в том числе развития межконфессионального диалога на глобальном уровне.

Б.Арын ознакомил собеседника с основными направлениями деятельности Министерства, опытом Казахстана в обеспечении межэтнического и межконфессионального согласия, а также международными инициативами Главы государства по продвижению межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

В данном контексте вице-министр рассказал о деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий, очередное 6-е заседание которого состоится в следующем году, и выразил надежду на активное участие марокканской стороны в этом глобальном форуме.

Марокканский дипломат отметил, что Королевство высоко оценивает международные инициативы Казахстана, которые имеют важное стратегическое значение и служат укреплению безопасности и стабильности в мире.

Стороны также подтвердили обоюдную заинтересованность в налаживании взаимодействия уполномоченных органов двух стран для обмена опытом в профилактике проявлений религиозного экстремизма.

Следует отметить, что в прошедшем 5-м Съезде от марокканской стороны участие принимал Спецпредставитель правителя Марокко – Министр по делам ислама и вакуфов Ахмед Тауфик, который зачитал приветственное послание Короля Мухаммада VI и выступил на тему «Религиозная и политическая роль имамов мечетей».

Источник: http://kazislam.kz/ru