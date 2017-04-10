Как Казахстан борется с терроризмом?

Дежурные патрули возле мечетей и церквей, проверка библиотек на наличие деструктивной литературы, реабилитация людей, пострадавших от экстремизма, встречи с руководителями деструктивных религиозных течений, работа с заключенными и их семьями, какая еще работа проделывается в Казахстане для профилактики терроризма и экстремизма?

Дежурные патрули возле мечетей и церквей, проверка библиотек на наличие деструктивной литературы, реабилитация людей, пострадавших от экстремизма, встречи с руководителями деструктивных религиозных течений, работа с заключенными и их семьями, какая еще работа проделывается в Казахстане для профилактики терроризма и экстремизма? Об этом в ходе общественного совета рассказал министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент BNews.kz.

Дежурство у храмов и закрытие деструктивных сайтов

По словам министра Н.Ермекбаева, для борьбы с деструктивной идеологией мобилизованы как государственные, так и общественные ресурсы.

«Впервые в СМИ официально выражена позиция о негативном отношении к деструктивным религиозным течениям, в том числе, к так называемому салафизму. В обществе данная позиция вызвала позитивный отклик. Социальные опросы показали, что 85% казахстанцев выражают неприятие к деструктивным религиозным идеям. Во-вторых, инициировано создание межведомственной комиссии по регулированию ситуации в религиозной сфере. Эту комиссию возглавил первый заместитель Премьер-министра. Комиссия координирует усилия госорганов и религиозных объединений по обеспечению стабильности в религиозной среде», - поделился министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев в ходе общественного совета.

Министерством заключен меморандум с Духовным управлением мусульман Казахстана по организации работы в религиозной сфере. Такая же работа проводится с другими религиозными объединениями. В ходе такого сотрудничества ДУМК были разработаны и введены единые правила поведения в мечетях. Ведется работа по унификации обрядов, совершенствованию системы подготовки духовных служителей. При этом государство не вмешивается в канонические и чисто религиозные культовые вопросы деятельности религиозных объединений. В свою очередь МВД усилило контроль вокруг всех культовых сооружений. Около них, включая мечети и церкви стали постоянно дежурить патрули на случай нарушения общественного порядка. Благодаря этому, по словам министра, снизился процент нарушения порядка поведения в мечетях и повышен уровень безопасности.

Налажен межведомственный мониторинг распространения религиозных материалов. В интернете определяются и после этого принимаются соответствующие меры по материалам с противоправным содержанием. Эта работа ведется совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством информации и коммуникаций.

«Общение» с группами риска

Еще один важный результат межотраслевого сотрудничества, по его словам, создание института переподготовки в сфере профилактики экстремизма. С октября 2016 года этот институт действует при методической поддержке министерства на базе университета исламской культуры «Нур Мубарак». На сегодня в институте прошли подготовку 40 имамов и специалистов-теологов.

«Особое внимание уделено работе с группами риска и реабилитации лиц с радикальными взглядами. Проекты в этой области реализованы совместно с различными реабилитационными центрами, в том числе центром «Ак Ниет», также с рядом других НПО. Так, например, сотрудники «Ак Ниет» проводили работу среди осужденных за религиозный экстремизм и с членами их семей. За 2016 год такая реабилитационная работа проведена в 90 исправительных учреждениях», - добавил спикер.

В ходе сотрудничества с НПО создана региональная сеть консультационных центров, которые работают с пострадавшими от деструктивных сект. Партнерами министерства в этой работе стали 28 НПО. В их числе на базе 4 НПО действуют полноценные центры психологической реабилитации. Это такие организации как «Насихат» (Акмолинская область), «Ансар» (Актюбинская область), «Шапагат» (Атырауская область), «Нурлы бiлiм» (Карагандинская область). Эти центры могут не только консультировать по разным вопросам в сфере религии, но и проводят индивидуальные встречи с лидерами и активистами деструктивных религиозных течений. Кроме того организуют лекции и семинары для сотрудников правоохранительных органов и акимата.

В текущем году реализация вышеназванных проектов будет продолжена. По словам Н.Ермекбаева, они показали свою эффективность и востребованность в обществе.«За счет этих проектов влияние религиозных деструктивных идей постепенно снижается. Хотя, конечно, работы в этом направлении предстоит еще много», - говорит министр.

О поправках в закон

«Для сохранения светских принципов и гарантии спокойствия в Казахстане Министерством подготовлен пакет предложений по совершенствованию законодательства. Основой этих изменений станет концепция государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы. Проект концепции мы в прошлом году разработали с большой группой экспертов. Она предлагает некоторые новые подходы к вопросам обеспечения безопасности и стабильности. При этом акцент сделан на усилении роли государства в вопросах контроля за религиозной пропагандой и соблюдением законодательства в религиозной сфере. Государство по-прежнему не будет вмешиваться в канонические и культовые вопросы. Сегодня проект концепции прошел все стадии общественного обсуждения и согласования с госорганами. В конце апреля планируется его рассмотрение на заседании правительства», - поделился Н.Ермекбаев.

Другой частью пакета предложений стал проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений. Сейчас они находятся на стадии разработки.

«Вкратце могу сказать, что в числе основных норм – повышение ответственности за вовлечение в религиозную деятельность несовершеннолетних, за нарушение законов в области религии. Предлагается со стороны общественности внести ограничение на продажу религиозной литературы несовершеннолетним, на участие госслужащих в религиозных службах в рабочее время», - отметил спикер.

Другой блок норм нацелен на совершенствование практики распространения религиозной литературы и проведения религиоведческой экспертизы. Также есть нормы по регулированию миссионерской деятельности, получения религиозного образования за рубежом и другие. Все эти предлагаемые обществом инициативы будут обсуждаться с самой общественностью и с экспертами.«Так мы рассчитываем получить полное и объективное мнение общества и отразить его в этом документе. В данной работе основная цель – это безопасность и стабильное будущее нашей страны. Проект закона планируем внести в Мажилис до конца текущего года», - проинформировал Нурлан Ермекбаев.

Поддержка пострадавших от экстремизма

Еще одно ответственное направление работы – повышение религиозной информированности, грамотности граждан. Здесь огромную поддержку оказывает экспертное сообщество и сами религиозные объединения. По всей стране действует 306 специальных теологических и информационных групп. В их составе более 3,5 тысяч человек из религиоведов, теологов, активистов, экспертов НПО и представителей религиозных объединений. Они ежедневно проводят встречи с населением, оберегая граждан от вовлечения в деструктивные секты и течения.

Министерством разработано 50 методических рекомендаций и руководств для этих групп. Для 3 тысяч лекторов проведены курсы по специальным учебным программам.«Мы делаем акцент на повышении качества информационной работы, поскольку видим, что пока еще, не смотря на большое количество, зачастую наблюдается формализм и использование шаблонов. Поэтому сейчас стоит задача перейти от количества к качеству. В итоге лекторы сегодня могут работать с любой аудиторией, вести дискуссию с представителями различных убеждений и течений. С интернет-аудиторией работа в основном строится через просветительский интернет-портал kazislam.kz. В 2016 году на портале опубликовано свыше 5 тысяч 300 статей и мультимедийных материалов», - говорит министр.

Годовая аудитория портала – более полумиллиона человек.«Я хотел бы отметить особую роль гражданских институтов в этой работе. Крепкий иммунитет общества к деструктивным религиозным идеям, особенно у молодежи, зависит от вашего активного участия и контроля за ситуацией. Министерство выступает методическим и информационным центром, но для эффективной массовой работы нам важна поддержка гражданского общества и постоянная обратная связь», - добавил спикер.

Важный элемент работы – широкий формат сотрудничества и открытый диалог с религиозными объединениями. При Министерстве действует экспертный совет по вопросам религии и собрание руководителей религиозных лидеров. Ежегодно проводится форум религиоведов. Постоянными участниками этих диалоговых площадок выступают представители 12 конфессий, правозащитники и эксперты.

«Мы вместе разрабатываем подходы к политике в религиозной сфере, обсуждаем актуальные вопросы. Например, в рамках этих площадок обсуждался проект новой концепции в религиозной сфере. В ходе сотрудничества с экспертным сообществом ввели инструкцию по отмене запрета на расположение молельных комнат вблизи государственных организаций. Раньше такие комнаты нельзя было размещать ближе, чем на 300 метров, сейчас соответствующий приказ на завершающей стадии, ожидаем, что он выйдет и такие ограничения останутся пока лишь для учебных заведений, кроме религиозных. Также новая инструкция снимает запрет на открытие молельных комнат в жд, и автовокзалах, аэропортах и портах. Места продажи религиозной литературы могут располагаться в любой местности, кроме этих 300 метров вокруг средних учебных заведений», - говорит Н.Ермекбаев.

Поддержка имамов и медресе-колледжей

Учитывая мнения экспертов, разрабатываются основные подходы по социальной поддержке имамов в отдаленных сельских районах. Этот вопрос стоит наиболее актуально, и ДУМК обращались с просьбой продумать постоянный механизм оказания социальной поддержки имамам, особенно в сельской местности, где имеются сложные социальные условия.

«Еще одной темой нашей дискуссии был вопрос о согласованных мерах по взаимодействию с ДУМК, преобразование медресе в медресе-колледжи. То есть, в учебные заведения, которые будут технически более оснащены и наряду с религиозными дисциплинами будут преподавать светские дисциплины. Из 9 действующих медресе 5 уже получили статус медресе-колледжей. Кроме того, в текущем году планируется завершить процесс передачи Казахстану Египетского исламского университета «Нур Мубарак». Сегодня он пока находится на правах совместного владения казахстанской и египетской стороной», - заключил Н.Ермекбаев.

Источник: http://kazislam.kz/ru