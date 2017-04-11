Штраф за "аминь" в мечетях

В Казахстане стали штрафовать за произнесение слова "аминь" вслух во время намаза. ДУМК пояснил, что подобное ограничение было введено "c учетом писем и обращений от граждан", сообщает Nur.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

В Казахстане стали штрафовать за произнесение слова "аминь" вслух во время намаза. ДУМК пояснил, что подобное ограничение было введено "c учетом писем и обращений от граждан", сообщает Nur.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Четырех жителей Жанаозена недавно оштрафовали в общей сложности на полмиллиона тенге за произнесенное "аминь" во время намаза.

Из материалов дела стало известно, что 8 января в 20:00 в центральной мечети города главный имам перед намазом предупредил, что во время намаза нельзя произносить слово "аминь" громко.

Однако во время намаза гражданин Б., несмотря на предупреждение главного имама, громко произнес слово "аминь", в связи с чем, воспрепятствовал чтению намаза.

Гражданин Б. и его защитник Нурпеисов считает, что имам не мог услышать слово "аминь", так как между ним и молящимся было расстояние около 30 метров. Однако показания свидетелей говорят о другом.

"Я задавал и задаю вопрос: "Хорошо, сказал человек "аминь". А в чем выражена его общественная опасность? У любого правонарушения в признаках есть общественная опасность. Слово "аминь" в чем является общественно опасным?

Второй признак – противоправность. У нас государство защищает права, но не правила. Они же все время ссылаются – "он нарушил правило". О каких правилах мы говорим?", — задается вопросом защита гражданина Б.

В свою очередь духовное управление мусульман Казахстана сослалось на слова президента Нурсултана Назарбаева, сказанные в 2012 году, что казахстанцы - сунниты ханафитского мазхаба.

Нарушая покой лдамаата, выступая против имама и совершение поклонений по правилам чужого течения ДУМК не одобряет, в связи с чем и были созданы правила поведения в мечетях.

"Стоит отметить, что разжигающие разногласия среди джамаата – это граждане, последователи чужих течений, которые не хотят подчиняться правилам мечети, не признают ханафитский мазхаб и казахские традиции, не соблюдают правовые нормы государства, не уважают светские принципы страны.

Не соблюдая правила мечети, они ослушаются имама, совершают молитву не по ханафитскому обряду, поэтому мы осуждаем действия представителей салафитско-ваххабитского течения, направленных на разжигание розни и разногласий", — заявляет ДУМК.

"По инициативе верховного муфтия Ержан кажы Малгажыулы, а также с учетом поступивших писем и обращений от граждан, муфтият подготовил документ "Правила внутреннего порядка в мечетях ДУМК" и утвердил его на XIV заседаний Совета Улемов.

Принятие данного документа обусловлено требованием времени, современного общества, а также спросом джамаата мечетей", — отмечается в сообщении.

Источник: http://kazislam.kz/ru