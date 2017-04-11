Совет улемов вынес фетву относительно залоговых денег

В Алматы на XVI заседании Совета Улемов под председательством председателя ДУМК, Верховного муфтия Ержан кажы Малгажыулы вынесена фетва по вопросам залоговых денег в сфере купли-продажи, сообщает пресс-служба ДУМК.

В Алматы на XVI заседании Совета Улемов под председательством председателя ДУМК, Верховного муфтия Ержан кажы Малгажыулы вынесена фетва по вопросам залоговых денег в сфере купли-продажи, сообщает пресс-служба ДУМК.

Содержание фетвы по вопросам залоговых денег нижеследующее:

Залоговыми деньгами называется предоплата при покупке товара или аренде имущества. В случае покупки или аренды имущества, залоговые деньги входят в стоимость покупаемого или арендуемого имущества. А в случае не покупки имущества, залоговые деньги остаются в собственности продавца или арендодателя.

Залоговые деньги являются гарантом осуществления купли-продажи и они позволяют продавцу чувствовать себя в безопасности от нарушения его права. А также, залоговые деньги – это и есть контракт, конкретизирующий намерение продавца на приобретение того или иного товара.

На VIII заседании Международной академии исламского фикха улемы относительно залоговых денег в сфере купли-продажи вынесли следующее решение: «Если залоговые деньги будут отсрочены до определенного времени и за этот период данный товар приобретается покупателем, то предоплата войдет в стоимость товара. В противном случае, то есть, в случае неуплаты в оговоренный срок, деньги остаются в собственности продавца».

– В случае неуплаты за товар, залоговые деньги должны остаться в собственности продавца. – Сумма залоговых денег устанавливается по согласию сторон и она считается частью стоимости товара.

Источник: http://kazislam.kz/ru