В Казахстане хотят ограничить участие чиновников в религиозных службах в рабочее время

В концепции разрабатываемого законопроекта предложены нормы по ограничению участия государственных служащих в религиозных службах, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, концепция законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений" включает в себя некоторые нормы по ограничению, повышению ответственности за религиозные действия.

В концепции разрабатываемого законопроекта предложены нормы по ограничению участия государственных служащих в религиозных службах, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, концепция законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений" включает в себя некоторые нормы по ограничению, повышению ответственности за религиозные действия.

"Сейчас эти поправки находятся еще на стадии разработки. Вкратце могу сказать, что в числе норм этого законопроекта - повышение ответственности за вовлечение в религиозную деятельность несовершеннолетних, за нарушение законов в области религии. Предлагается со стороны общественности ввести ограничение на продажу религиозной литературы несовершеннолетним, на участие госслужащих в религиозных службах в рабочее время", - рассказал министр.

Также, по его словам, в концепцию включены нормы по регулированию миссионерской деятельности и получения религиозного образования за рубежом.

"Все эти предлагаемые обществом инициативы будут обсуждаться и самой общественностью, и экспертами. В данной работе основная цель - это безопасность и будущее нашей страны. Проект закона планируем внести в Мажилис до конца года", - отметил Нурлан Ермекбаев.

Кроме того, он ответил на критику министерства в области распределения грантов.

"Хотелось бы отметить, что гранты - это не обязательство государства выделить эти гранты всем без исключения. Это одна из форм поддержки НПО, которая решается на основе конкурса, и решение этого конкурса принимается не министерством, не самим оператором, а независимой комиссией", - напомнил министр.

"Всегда есть и будут недовольные среди тех, кто не получил гранты. Мы считаем, что в этих вопросах, несмотря на недовольства, нужно все-таки проявлять корректность и делать заявления со знанием дела, избегая голословных обвинений, которые подчас даже граничат с клеветой", - добавил он.

По информации Нурлана Ермекбаева, в 2016 году по грантам было реализовано 11 проектов на сумму 208 миллионов тенге. "Зачастую сами НПО, общественность и критики так называемые, они все время путают госсоцзаказ и гранты. В 2017 году грантовое финансирование увеличено почти в три раза, до 612,5 миллиона тенге. А на гранты в целом выделяется 8,8 миллиарда", - заключил министр.

Источник: http://kazislam.kz/ru