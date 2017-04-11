Когда мусульмане встретят священный месяц Рамадан

В 2017 году священный месяц Рамадан (Рамазан) продлится с 27 мая по 25 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт центральной мечети города Алматы.

В 2017 году священный месяц Рамадан (Рамазан) продлится с 27 мая по 25 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт центральной мечети города Алматы.

Согласно традиции, в этот священный месяц верующие держат строгий пост («уразу»), во время которого кушают только два раза в сутки – утром и вечером.

Утренняя трапеза называется сухур, вечерняя – ифтар. Сухур нужно завершить как минимум за полчаса до рассвета, ифтар же начинают сразу после вечерней молитвы.

Также в священный месяц мусульмане должны ограничивать себя в развлечениях. Дневное время они посвящают работе, молитвам, чтению Корана и благотворительности, которая является незыблемой традицией Рамадана.

Завершается пост в первый день месяца Шавваль одним из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). В этом году он выпадает на 26-27 июня.

Источник: http://kazislam.kz/ru