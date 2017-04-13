Беженец из Сирии, приехавший в Алматы, хочет получить статус беженца

Однако за последние 19 лет, по данным правозащитников, его удостоились менее тысячи, передает Телеканал Астана. Алладин Альсарим в Казахстан прибыл 10 дней назад. В Сирии у него остались жена и трое детей. Дом семьи разрушили во время бомбардировки, а самого Алладина на родине настойчиво зазывали в ряды боевиков.

Однако за последние 19 лет, по данным правозащитников, его удостоились менее тысячи, передает Телеканал Астана. Алладин Альсарим в Казахстан прибыл 10 дней назад. В Сирии у него остались жена и трое детей. Дом семьи разрушили во время бомбардировки, а самого Алладина на родине настойчиво зазывали в ряды боевиков.

Чтобы попасть в Казахстан беженец проделал большой путь из родного Идлиба, где недавно применили химическое оружие, - в Ливан, затем в Турцию, а уже оттуда самолетом в Алматы.

В воздушной гавани южной столицы мигранту оказались не рады. Несмотря на визу в паспорте, за пределы таможенной зоны сирийца не выпускали почти 4 дня.

"Говорит, почему сюда прилетели? Я говорю, вот у меня виза есть, а он не верит мне. Я показал паспорт, вот виза у меня есть. Я давно здесь был в Казахстане. Здесь спокойно, а как вы знаете, в Сирии война идет, здесь мой брат мне помогает, а там невозможно, война идет", - рассказал Алладин.

В Казахстан сирийца пропустили, только после вмешательства правозащитников. Но впереди еще более серьезная процедура - получение статуса беженца. В похожей ситуации оказался и другой мигрант - Мохаммад Асиф Пардис из Афганистана. Два года назад мужчина приехал в Шымкент и получил статус беженца. Но позже в миграционной полиции заявили, что он должен покинуть пределы страны. Возвращаться на родину Мохаммад не спешит - боится расправы за отказ стать боевиком.

"Я хочу, чтобы мои дети здесь учились, и трудились во благо этой страны. Я хочу остаться здесь, больше никуда не хочу", - сказал Мохаммад Асиф Пардис.

В бюро по правам человека нам пояснили, в казахстанском законодательстве есть нестыковки с международными конвенциями. Согласно гражданскому кодексу нашей страны, мигранты должны доказать, что на родине их жизни угрожает опасность. В международном праве это требование отсутствует.

"Оспорить и обязать уполномоченный орган дать статус беженца очень тяжеловато. Поймите сами, как лицо, ищущее убежище, может предоставить доказательство? Каким образом? Если мы возьмем Афганистан, он не будет к полевым командирам идти или талибам или исламским группировкам говорить, дайте какое-нибудь подтверждение, что вы в любое время можете меня убить", - заявила юрист Казахстанского международного бюро по правам человека Гульмира Куатбекова.

Беженцы могут опротестовать решение в суде. Но, по данным бюро по правам человека, и там чаще всего поддерживают позицию миграционной полиции. Казахстан ратифицировал конвенцию о беженцах в 1998 году. С тех пор, по данным правозащитников, этот статус получили лишь 700 человек.

Источник: http://kazislam.kz/ru