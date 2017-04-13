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Республика Казахстан

Девушки не совсем правильно понимают махр, - религиовед

13.04.2017 | Новости

Религиовед Кабылбек Алипбайулы рассказал об истории одной девушки, связанной с махр (свадебный подарок жениха невесте в исламе).

Религиовед Кабылбек Алипбайулы рассказал об истории одной девушки, связанной с махр (свадебный подарок жениха невесте в исламе).

«Наши девушки неправильно понимают махр, расценивают это как «проси, что хочешь». Недавно в Алматы совершал неке кию (обряд бракосочетания), а девушка в качестве махр попросила у жениха целый дом. Парню неловко стало. И я ей сказал: «Зачем тебе дом, у вас же есть уже жилье». Она потом перевела разговор в другое русло», - рассказал он.

Это не первый случай, когда невесты просят в качестве махр дорогие подарки. Известна история, когда жених отказался жениться на девушке, попросившей автомобиль, после того, как исполнил ее просьбу», передает ratel.kz.

Махр — в исламском семейном праве имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака. Махр является одним из главных условий для заключения брака.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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