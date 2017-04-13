Чиновники не ходили по мечети в обуви

Публикация в соцсетях фотографии чиновников, разгуливающих в обуви по мечети, вызвала недовольство многих. Но исламовед Ершат Онгаров на страницах казахскоязычного портала Abai.kz разъяснил — традиций никто не нарушал, передает 365info.kz.

Публикация в соцсетях фотографии чиновников, разгуливающих в обуви по мечети, вызвала недовольство многих. Но исламовед Ершат Онгаров на страницах казахскоязычного портала Abai.kz разъяснил — традиций никто не нарушал, передает 365info.kz.

Почему чиновники ходят в мечети в обуви?

«После обретения страной независимости ни один чиновник не входил в мечеть в обуви. Так будет и впредь.

А что касается фотографии, вызвавшей нарекания, это «сүйретпе» (тапочки) — специальная обувь, предназначенная для официальных гостей мечети. Передняя часть этой обуви, выглядывающей из под штанин брюк, выглядит как туфли. Однако эти сүйретпе, то есть тапочки, считаются чистой обувью, соответствующей дресс-коду мечети. Подобные обувь носят и служащие мечети.

Мечеть – святое место, предназначенное для богослужения на земле. Поэтому каждый мусульманин должен уважительно относиться к статусу этого священного места.

Всевышний оставил такое распоряжение в Коран Кариме:

«О, Потомки человечества! Одевайтесь красиво, когда идете в мечеть…» (Суре Аль-Аграфа, 31 аят).

То есть в мечеть нужно приходить в красивой и опрятной одежде. Самое главное к ней требование — одежда должна быть чистой и не оголять тело.

Уважаемые братья, я прошу вас не делать поспешных выводов, не понимая сути проблемы, и не идти на поводу разных провокаторов. Такие люди хотя и показывают себя радетелями за интересы религии, на самом деле могут оказаться подручными Сатаны. В канонах шариата сказано, что мусульмане должны следовать указаниям людей, имеющих образование и право давать подобные указания, а не искать истину.

Именно сейчас будет правильно не устраивать никому ненужные дискуссии, а сохранять единство и согласие. И все ответы на вопросы и с религиозной, и с гражданской точки зрения получать в Духовном управлении мусульман Казахстана», — заключил священнослужитель.

Источник: http://kazislam.kz/ru