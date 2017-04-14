В Костанайской области Казахстана за сутки зафиксировали три случая лжетерроризма

Ночью 12 апреля в УВД Рудного позвонил местный житель. Мужчина сообщил, что взорвет здание суда. На указанное место в срочном порядке выехали сотрудники полиции, спасатели и скорая помощь. В процессе осмотра взрывные устройства не были обнаружены, передает 365info.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Ночью 12 апреля в УВД Рудного позвонил местный житель. Мужчина сообщил, что взорвет здание суда. На указанное место в срочном порядке выехали сотрудники полиции, спасатели и скорая помощь. В процессе осмотра взрывные устройства не были обнаружены, передает 365info.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 47-летний житель из поселка Качар, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Звонок в полицию он произвел со своего мобильного телефона.

В тот же день в Костанае было зафиксировано аналогичное преступление: поступил звонок от пьяного мужчины, который заявил, что в его квартире заложена бомба. Выехавшие по его месту жительства полицейские и антитеррористические службы опасных предметов в квартире не обнаружили.

Также вечером 12 апреля в УВД Костаная поступило сообщение о взрыве в поселке Кушмурун Аулиекольского района. Сообщение не подтвердилось, в ходе розыска был задержан 61-летний житель поселка.

В 2017 году сотрудниками ДВД Костанайской области уже зарегистрировано 5 преступлений по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В прошлом году их число составило 17, всем подозреваемым был вынесен обвинительный приговор.

Источник: http://kazislam.kz/ru