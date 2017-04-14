В Казахстане муж избил до смерти супругу из-за неправильного чтения намаза

В отношении 21-летнего мужчины ведется досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. Семнадцатилетняя Акырыс Козыбай, по словам приближенных к семье убитой, вышла замуж 1 апреля этого года.

В отношении 21-летнего мужчины ведется досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. Семнадцатилетняя Акырыс Козыбай, по словам приближенных к семье убитой, вышла замуж 1 апреля этого года.

Избиение, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау, произошло 9 апреля примерно в 23:00. Позже девушка поступила в Мангистаускую областную больницу (МОБ), где скончалась, не приходя в сознание. В МОБ рассказали, что пострадавшая поступила в коматозном состоянии. По результатам магнитно-резонансной томографии, у девушки зафиксированы множественные гематомы головного мозга.

- Пока нам известно только, что муж избил Акырыс за то, что она неправильно читала намаз. Никаких других подробностей мы не знаем. Ответы мы получим после окончания расследования. Мы ждем, что этот мужчина понесет заслуженное наказание, - рассказывают друзья семьи Акырыс.

Похороны 17-летней Акырыс Козыбай прошли, 13 апреля,сообщает газета ЛАДА.

Ее супруг водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование проходит по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Источник: http://kazislam.kz/ru