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Казахстан: новые требования по организации хаджа к турфирмам18.04.2017 | Новости
21-28 февраля 2017 года по приглашению Министерства Хаджа Королевства Саудовской Аравии (КСА) казахстанская делегация с официальным визитом посетила Джидду, Мекку и Медину, а также участвовала в двусторонних встречах, где обсуждались организационные работы по проведению хаджа текущего года.
21-28 февраля 2017 года по приглашению Министерства Хаджа Королевства Саудовской Аравии (КСА) казахстанская делегация с официальным визитом посетила Джидду, Мекку и Медину, а также участвовала в двусторонних встречах, где обсуждались организационные работы по проведению хаджа текущего года.
По результатам переговоров, Министерство Хаджа КСА выдвинуло ряд новых требований к казахстанской Хадж Миссии, сообщает muftyat.kz.
В целях улучшения качества паломничества и обеспечения безопасности нашим соотечественникам, Духовное управление мусульман Казахстана выдвинуло новые требования к фирмам-кандидатам по организации хаджа 2017 года.
Предлагаем вашему вниманию новые требования, выдвинутые к турфирмам:
1. Наличие свидетельства о регистрации туристической фирмы;
2. Наличие свидетельства о регистрации в Налоговом комитете;
3. Наличие туроператорской лицензии;
4. Наличие опыта в сфере проведения хаджа и умры на территории РК за последние 5 лет;
5. В рамках своей деятельности отсутствие нарушений (мухалафа-/нарушение правил) со стороны Министерства Хаджа КСА или ДУМК;
6. Наличие своего офиса на территории РК для оказания качественных услуг населению;
7. Согласно новым требованиям Министерства Хаджа, наличие хадж чека на перевозку паломников по маршруту Джидда-Мекка-Медина, оплата за проживание в шатрах у подножия Мины и Арафата;
8. Наличие чека билета об оплате 30% стоимости транспортных услуг авиакомпаниям «Скат» или «Флай нас», прошедшим аккредитацию в Комитете гражданской авиации КСА;
9. Наличие чека об оплате в Хадж Миссию.
Примечание:
- Оплата по хадж чеку производится путем перечисления денег на счет уполномоченного учреждения Министерства Хаджа КСА.
- Оплата по авиаперевозкам производится путем перечисления денег на счет официальных операторов авиакомпаний, занимающихся перевозкой паломников.
- Оплата по Хадж Миссии производится путем перевода денег в финансовый отдел ДУМК.
- Вышеперечисленные документы и чеки необходимо сдать в отдел «Хаджа» ДУМК, а также между туристическими фирмами и ДУМК будет заключен двусторонний договор.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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