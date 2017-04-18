Религиозное просвещение на контроле

Управление по делам религий продолжает системную работу по возвращению на родину молодых атыраусцев, которые выехали за рубеж для получения религиозного образования. Так, в 2015 году в Казахстан вернулись 27 наших молодых земляков, в 2016 году – 17 человек, а в первом квартале текущего года еще 2 атыраусца. Вместе с тем, в Египте, Саудовской Аравии, Йемене продолжает учиться еще 31 наш соотечественник.

Управление по делам религий продолжает системную работу по возвращению на родину молодых атыраусцев, которые выехали за рубеж для получения религиозного образования. Так, в 2015 году в Казахстан вернулись 27 наших молодых земляков, в 2016 году – 17 человек, а в первом квартале текущего года еще 2 атыраусца. Вместе с тем, в Египте, Саудовской Аравии, Йемене продолжает учиться еще 31 наш соотечественник.

Об этих фактах сообщил руководитель управления по делам религий Атырауской области Кайролла Кушкалиев в ходе прошедшего в Региональной службе коммуникаций брифинга, передает pricom.kz. Он также сообщил, что в прошедшем году 980 человек получили теологическую, психологическую и правовую помощь. Еженедельно теологи встречаются с 35 заключенными по статье «Терроризм», также беседы с ними проводят историки и литературоведы.

В прошлом году по области было размещено 38 билбордов, подготовлено 120 тысяч информационно-познавательных буклетов, брошюр и др. по противодействию терроризму. На эту тему в СМИ было опубликовано 4 658 материалов, что вдвое больше, чем в 2015 году.

Руководитель ведомства также сообщил, что в области зарегистрировано 29 исламских, 3 православных, 2 католических и 7 протестантских религиозных объединений. Работают с населением 57 имамов, 4 православных, 6 католических и 18 протестантских религиозных служителей. В 2017 году в области зарегистрировано 3 миссионера.

По нарушению законодательства о религиозной деятельности в 2016 году было возбуждено 11 административных дел. В первом квартале текущего года заполнено 9 протоколов, из них 3 – за незаконное проведение миссионерской деятельности, 2 – за создание преград имамам в их религиозной работе, 4 – за распространение и продажу незаконной религиозной литературы. Органами прокуратуры закрыты 10 сайтов.

Предложение автора строк о показе видеороликов по противодействию терроризму и пропаганде традиционного мазхаба абу Ханифа на областном телеканале будет рассмотрено в ближайшее время.

Источник: http://kazislam.kz/ru