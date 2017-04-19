Ведущие исламские банки готовы прийти на площадку МФЦ «Астана»

Ведущие исламские банки готовы прийти на площадку Международного финансового центра «Астана». Об этом сообщил управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов на международной конференции «Привлечение международного капитала на казахстанский фондовый рынок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведущие исламские банки готовы прийти на площадку Международного финансового центра «Астана». Об этом сообщил управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов на международной конференции «Привлечение международного капитала на казахстанский фондовый рынок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исламское финансирование - недавно мы говорили, что этот сектор активно развивается. Скорее всего, Астана будет пионером и своего рода лидером в развитии исламского финансирования на постсоветском пространстве. У нас уже есть хорошие договоренности с ведущими институтами исламского финансирования в Малайзии, странах Ближнего Востока - прежде всего, в странах Персидского залива, которые уже готовы прийти на новую площадку», - сказал К.Келимбетов.

Отметим, что в настоящее время в нашей стране работает «Исламский банк «Al Hilal», кроме того, Казахстан активно сотрудничает с Исламским банком развития.

Напомним, 5 ноября 2015 года Сенат Парламента РК принял Конституционный закон РК «О Международном финансовом центре «Астана». Законом предусматривается особый правовой режим на территории Международного финансового центра «Астана». На территории центра будет действовать законодательство, отличное от законодательства Казахстана. Право центра будет основываться на Конституции РК, законопроекте и актах органов центра, в основу которых будут положены принципы права Англии и Уэльса, а также стандарты ведущих мировых финансовых центров.

Кроме того, в центре будут действовать особые налоговый, валютный и визовый режимы, а также особый режим привлечения иностранной рабочей силы органами и участниками центра.

МФЦ будет представлять собой территорию с четко обозначенными границами, администрируемую собственными органами: советом по управлению центром, который возглавит Глава государства; администрацией центра - это акционерное общество, обеспечивающее условия деятельности органов; Комитетом по регулированию финансовых услуг.

Для органов и участников центра и их сотрудников предусмотрены налоговые льготы сроком на 50 лет. В МФЦ «Астана» будет создан специальный суд - независимый и не входящий в судебную систему Казахстана, и международный арбитражный центр, который будет рассматривать споры между сторонами арбитражного соглашения.

Источник: http://kazislam.kz/ru