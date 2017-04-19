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Республика Казахстан

В Казахстане месяц Рамадан продлится с 27 мая по 25 июня

19.04.2017 | Новости

В этом году Рамадан в Казахстане выпадает на период с 27 мая по 25 июня, сообщает портал Informburo.kz.

В этом году Рамадан в Казахстане выпадает на период с 27 мая по 25 июня, сообщает портал Informburo.kz.

"Исчисление Рамадана зависит от фаз лунного календаря. Как правило, различие в датах священного месяца составляет из года в год около 10-11 дней. В этом году он возьмёт своё начало 27 мая и окончится 25 июня. Рамадан испокон веков считается летним периодом, он практически всегда выпадает на теплое время года", – сообщил в ходе ІІ Республиканского форума имамов заместитель заведующего отделом шариата и фетвы Сансызбай Курбанулы.

Рамадан является одним из пяти столпов ислама, на которых крепится вера мусульман. Этим праздничным месяцем мусульмане также называют месяц великого поста, когда люди ничего не едят и не пьют с рассвета и до заката.

Источник: http://ca-news.org

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