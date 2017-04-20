Какие прививки рекомендуется получить перед паломничеством в Мекку

Врачи призывают казахстанцев, выезжающих в паломничество в Мекку и Медину, а также туристов сделать прививки против инфекций, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Врачи призывают казахстанцев, выезжающих в паломничество в Мекку и Медину, а также туристов сделать прививки против инфекций, передает корреспондент Sputnik Казахстан. "Рекомендуется вакцинация против менингококковой инфекции, особенно перед паломничеством в Саудовскую Аравию, в обязательном порядке также требует правительство Саудовской Аравии. Причем данную вакцинацию, как и вакцинацию против желтой лихорадки, необходимо сделать как минимум за 10 дней перед выездом для того, чтобы у выезжающего мог сформироваться иммунитет", — сказала заместитель директора департамента эпидмониторинга научного-практического центра санитарно-эпидимиологической экспертизы Айнагуль Куатбаева.

В то же время она отметила, что в Казахстане нет ни одного центра, где бы проводилась вакцинация против желтой лихорадки. Туристов вынуждены направлять так, чтобы они свой маршрут организовывали через Москву, в частности, через аэропорт Шереметьево, где они могут получить прививку в местном медпункте. Данная вакцинация требуется для выезда в Анголу, Конго, Сеьрра-Леоне, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Камерун, Габон.

Путешественникам в Японию, Таиланд, Лаос, Китай рекомендуется вакцинация против японского энцефалита, а против клещевого энцефалита вакцина нужна перед посещением Германии и российского Дальнего Востока. В Казахстане неблагополучными территориями в отношении клещевого энцефалита являются Алматы, Алматинская и Восточно-Казахстанская области.

По словам Куатбаевой, отказ от вакцинации, кроме желтой лихорадки, не означает, что человека не допустят в страну посещения или не дадут визу, но это рекомендация, направленная для безопасности выезжающего.

"Пока мы здоровы, мы не дорожим своим здоровьем, и поэтому есть определенные личности, которые недопонимают учение Ислама, и поэтому они ставят запрет в отношении вакцинации, и все, что делается для сохранения для спасения человеческих жизней, Шариатом не запрещается, наоборот, приветствуется. Поэтому личности, совершающие паломничество перед выездом в Саудовскую Аравию, в обязательном порядке вакцинируются против менингококовой инфекции", — сказал наиб имам мечети "Аскер Ата".

Источник: http://kazislam.kz/ru