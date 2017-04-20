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Республика Казахстан

Духовная модернизация страны станет барьером на пути радикальных религиозных проявлений

20.04.2017 | Новости

С ее помощью необходимо прививать правильные ценности в обществе. Такое мнение выразил глава научно-исследовательского центра Талгат Калиев, сообщает 24.kz.

С ее помощью необходимо прививать правильные ценности в обществе. Такое мнение выразил глава научно-исследовательского центра Талгат Калиев, сообщает 24.kz.

Талгат Калиев, директор Научно-исследовательского центра «Молодёжь»:

- Наиболее интересной представляется сакральная география, обогащение нашего культурного наследия, его модернизация. Поскольку находясь под мощным воздействием глобализационных потоков, мы должны сохранить свою идентичность, мы должны базироваться на чем-то конкретном. Это наше богатое культурное наследие. Это очень хороший барьер на пути проникновения радикальных идей. Поскольку радикальные идеи - в первую очередь, идеи. Это тот самый мощный культурный политический концепт, который некие илы пытаются навязать нашему обществу. И противостоять ему можно только наличием своих ценностей.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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