В Астане прошел ІІ Республиканский форум имамов

19 апреля во дворце «Мира и согласия» г.Астана прошел ІІ Республиканский форум имамов на тему «Ислам и цивилизация». Со всех регионов нашей страны собрались более 500 имамов. На Форуме принимали участие и выступили с докладами министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы, заместитель председателя Ассемблеи народа Казахстана Дархан Камзабекович, а также религиозные деятели Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Верховные муфтии, представители интеллигенции, ученые и религиоведы Омска и Алтайского края Российской Федерации.

19 апреля во дворце «Мира и согласия» г.Астана прошел ІІ Республиканский форум имамов на тему «Ислам и цивилизация». Со всех регионов нашей страны собрались более 500 имамов. На Форуме принимали участие и выступили с докладами министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы, заместитель председателя Ассемблеи народа Казахстана Дархан Камзабекович, а также религиозные деятели Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Верховные муфтии, представители интеллигенции, ученые и религиоведы Омска и Алтайского края Российской Федерации.

Форум имамов, который проводится вот уже второй раз, безусловно, даст новый толчок в развитии нашей религии и достижении новых вершин. Как говорится в народе «Шуба, скроенная сообща, не будет коротка», значит ценность сегодняшнего заседания очень высока. Важность проведения подобного Форума заключается в формировании эффективной системы и оптимизации деятельности в религиозной сфере.

На первом Республиканском форуме имамов, который проводился два года назад были приняты основные 4 документа, определившие основные векторы развития деятельности ДУМК. Исторические документы «Платформа мусульман Казахстана», «Личностный облик мусульманина», «Личностный портрет имама», «Этика служащего ДУМК» единогласно были приняты в рамках первого Форума и с тех пор вносят свой весомый вклад в развитии нашей религии. На основе этих документов были определены новые идеалы образования и квалификации, этики и культуры религиозных служащих страны, начали возвышаться идеальные образы верующих мусульманской уммы.

Во время своего выступления Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы обозначил основной целью Духовного управления подготовку имамов, соответствующих требованиям современного общества, а также отметил, что принятие новой Концепции «Лучший интеллектуальный имам» станет новым шагом на пути повышения авторитета и знаний религиозных служащих.

«В новой Концепции были определены функциональные обязанности и категории должностей Главного имама, наиб имама, преподавателей, мулл, муэдзинов. Теперь религиозные специалисты будут назначаться на должности поэтапно..

Потому что, работа имама не ограничивается только руководством пятикратного намаза. На имамов возлагаются очень ответственные работы, такие как ведение проповеди, проведение религиозных обрядов и ритуалов, встреча с прихожанами мечети, организация духовных мероприятий и др.

Основной целью документа «Лучший интеллектуальный имам ХХІ века» является подготовка образцовых казахстанских имамов ХХІ века – образованных, квалифицированных, уважающих светские принципы государства, соответствующих требованиям современного общества имамов. Также, данная Концепция призывает мусульман страны к согласию, единству, народ к почитанию национальных традиций и обычаев, придерживаться светских принципов государства, противостоять любым проявлениям религиозного экстремизма и терроризма», – отметил в своей речи Верховный Муфтий Ержан кажы Малгажыулы.

Подобно этим историческим документам, которые повысили эффективность деятельности Духовного управления мусульман Казахстана на новый уровень, на сегодняшнем ІІ Форуме были обсуждены еще два документа и были единогласно одобрены участниками. Наиб муфтий, Главный имам мечети «Хазрет Султан» Серикбай кажы Ораз ознакомил участников Форума с содержанием Концепции «ЛУЧШИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИМАМ», разъяснил о пользе и необходимости принятия данного документа. Остальные участники также высоко оценили содержание данного документа, который будет служить основой в формировании образованных, высококвалифицированных, образцовых, интеллектуальных специалистов и пожелали успехов работе Форума. Отметим, что принятие Концепции «Лучший интеллектуальный имам» внесет новейшие правила в процесс должностных назначений служащих религиозной сферы.

Следующим документом, принятым на ІІ Республиканском форуме имамов является «ТРАДИЦИОННЫЙ ИСЛАМ – МАЗХАБ АБУ ХАНИФЫ», который определяет основные принципы деятельности Духовного управления мусульман Казахстана. Содержанием данного документа участников Форума ознакомил Главный имам Центральной мечети «Нур-Астана» Наурызбай кажы Таганулы. Основной целью принятия данных документов является формирование разносторонних, образованных и опытных имамов, соответствующих требованиям ХХІ века, а также широкое распространение и проповедование нашего традиционного мазхаба – мазхаба Абу Ханифы среди населения, особенно среди молодежи.

В рамках Форума вниманию участников будет представлен видео-обзор проделанной работы ДУМК за прошедший год, а также будет показан специальный видеофильм. Также ознакомили с проделанными масштабными мероприятиями по четырем направлениям ДУМК, планом работы на предстоящий период.

По завершению заседания было принято Обращение ІІ Республиканского форума имамов «Ислам и цивилизация».

Источник: http://old.muftyat.kz/ru