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Назарбаев высказался о казахстанках в черных одеяниях20.04.2017 | Новости
Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана отметил, что короткие брюки и борода не соответствуют ни нашим традициям, ни нашему народу и предложил проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана отметил, что короткие брюки и борода не соответствуют ни нашим традициям, ни нашему народу и предложил проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев обратил особенное внимание на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения, сообщается на официальном сайте Президента РК. "В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороды и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи надевают черную одежду в траурное время", - обратился Глава государства. Президент Казахстана напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией. "Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то что будет с государством? Мы не допустим этого. Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата, это интересы всего народа Казахстана, его будущего", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Источник: https://tengrinews.kz
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