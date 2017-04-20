Один из способов повлиять на государство извне является внедрение чуждых для народа религиозных учений - Назарбаев

Одним из способов повлиять извне является внедрение чуждых для народа религиозных учений. Об этом заявил глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Одним из способов повлиять извне является внедрение чуждых для народа религиозных учений. Об этом заявил глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

"Всем известно, что Казахстан обладает большой территорией, природными богатствами и ресурсами. Есть те, кто смотрит на все это с завистью. В первую очередь, это те, кто желает нам зла, пытается вызвать разногласия в обществе. Одним из способов повлиять на нас извне является внедрение чуждых для нашего народа религиозных учений. В последнее время наблюдается такая тенденция. Мы должны бороться с проявлениями, представляющими опасность для нашей государственности. В этой связи перед вами стоят большие задачи", - обратился к имамам президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в эпоху развития цифровых технологий Казахстан должен сохранить свои национальные ценности, культуру и традиции, а также высказался о необходимости противодействия деструктивным религиозным учениям. Президент обратил внимание на традиционный характер ханафитского мазхаба для казахстанских мусульман и отметил необходимость подготовки специалистов, владеющих навыками разъяснения основ этого течения ислама.

"На сегодняшний день в ДУМК работают 3 800 имамов. Половина от общего числа прошли курсы повышения религиозной грамотности. Но этого недостаточно. Нам необходимо понять, как мы будем поднимать уровень знаний имамов и специалистов, работающих в этой сфере. Только образованный имам может правильно просвещать. Имамы должны стать идеологами с навыками ораторского искусства и познаниями в человеческой психологии", - сказал глава государства.

Источник: http://ca-news.org