Имамы советуют мусульманам не строить мавзолеи над могилами

В Актобе, на конференции по обрядам и традициям священно­служители напомнили о правилах для мусульман.

В Актобе, на конференции по обрядам и традициям священно­служители напомнили о правилах для мусульман.

– Согласно религиозным канонам, каждый мусульманин должен соблюдать культуру посещения и строительства мусульман­ских кладбищ, – говорит Али Алмат, главный имам мечети «Нур» Хромтауского района. – В первую очередь, нужно всегда держать могилу в чистоте. Не следует выделять для посещения кладбища какой-то специальный день, что-то покупать перед походом на могилу или одеваться специальным образом. Нельзя целовать, гладить надгробие, ставить свечи и цветы. Тем более, не следует брать могильную землю, распивать алкогольные напитки на кладбище.

И во время процесса предания усопшего земле нельзя привозить другую землю и заливать могилу цементом, добавили на конференции. Кроме имени на надгробии ничего быть не должно: ни рисунков, ни цитат из Священной книги. Ограждение должно быть небольшим, чтобы защитить могилу от животных. Построек в виде кесене (мавзолей) и высоких домиков на могиле быть не должно, равно как и надгробий из дорогих камней.

Источник: http://kazislam.kz/ru