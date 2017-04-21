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Республика Казахстан

Назарбаев духовенству: Учите казахстанцев любить Родину

21.04.2017 | Новости

Нурсултан Назарбаев попросил представителей Духовного управления мусульман Казахстана уделять внимание патриотическому воспитанию граждан, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Нурсултан Назарбаев попросил представителей Духовного управления мусульман Казахстана уделять внимание патриотическому воспитанию граждан, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

"В своей программной статье я уделил особое внимание программе "Туған жер", которая позволит нам собрать знания о каждом регионе, о каждой местности. Патриотизм должен быть в каждом из нас. В этой связи в своих проповедях просим обратить внимание именно на тему любви к Родине", - цитирует пресс-служба Акорды.

Также Президент напомнил о своей статье "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" ("Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания").

"Недавно я опубликовал статью о необходимости модернизации сознания, сохранения, а также насыщения при этом нашего исторического и духовного богатства. Патриотизм, любовь к Родине, стабильность внутри страны и в регионе - это наше будущее. Для этого мы должны работать все вместе", - заключил Президент Казахстана.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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