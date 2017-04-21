В учебных заведениях Казахстана предложили открыть Школы национальных ценностей

Министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан совместно с Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва состоялась встреча с активной молодежью г.Астана и представителями молодежных организаций по обсуждению статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан совместно с Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва состоялась встреча с активной молодежью г.Астана и представителями молодежных организаций по обсуждению статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

На встрече присутствовали представители интеллигенции, государственные и общественные деятели, представители научного сообщества и др.

Главная цель встречи – обсуждение инициатив и вопросов практической реализации статьи Главы государства.

Глава государства отметил, что предложения по модернизации общественного сознания, в первую очередь, предназначены для молодого поколения.

В ходе встречи представители старшего поколения с молодежью обсудили историческую значимость данной статьи. Кроме того, по мнению участников, новые задачи, поставленные в статье, послужат основанием для новых инициатив молодежи.

В свою очередь, вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нукенов Абзал Нукенович отметил важность сохранения преемственности поколений. По мнению спикера, такой серьезный диалог между старшим и младшим поколениями дают возможность глубокому пониманию духовной модернизации. А.Нукенов призвал учебные заведения проводить подобные мероприятия.

Вместе с тем, А.Нукенов отмечая важность сохранения национального кода у старшего поколения, интеллигентного общества, предложил в университетах, институтах и колледжах открыть Школы национальных ценностей. Вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстана отметил, что эта школа возьмет лучшее из мировых новшеств и практик, должна служить тому, чтобы национальные идеалы, благие намерения глубоко впитывались в сознание молодых людей.

Академик, доктор философских наук, профессор Г. Есим поддержал предложение о создании школы национальных ценностей, кроме того, предложил назвать данные школы «Абай жолы» и открыть их во всех учебных заведениях.

Источник: http://kazislam.kz/ru