В Алматы ярмарку вакансий провели в мечетях

Хэдхантеры Алматы отправились в мечети с вакансиями. Более тысячи хорошо оплачиваемых позиций в крупных и малых предприятиях города - предлагают людям, которые не пропускают пятничный намаз. Подобные ярмарки вакансий стали проводить в мечетях мегаполиса в рамках программы поддержки молодёжи, сообщает ТК «Алматы».

Хэдхантеры Алматы отправились в мечети с вакансиями. Более тысячи хорошо оплачиваемых позиций в крупных и малых предприятиях города - предлагают людям, которые не пропускают пятничный намаз. Подобные ярмарки вакансий стали проводить в мечетях мегаполиса в рамках программы поддержки молодёжи, сообщает ТК «Алматы».

Молодой и безработный Нур Кокамбай давно ищет работу. Парень уверен, что вполне может справиться с бухгалтерским учётом. Очередной пятничный намаз поможет заняться профессиональным делом.

«Об этой ярмарке я вчера услышал. Я вчера был здесь на намазе и услышал это объявление. Сегодня пришёл, чтобы посмотреть какие есть вакансии. Прошёлся, посмотрел, вроде бы есть варианты, можно что-то найти для себя», - сказал житель города Нур Кокамбай.

Такие ярмарки на территории мечетей теперь будут проходить каждую неделю. Организаторы надеются, что верующие, которые приходят на пятничную молитву - придут сюда и смогут присмотреть хорошую работу. Сейчас на этой ярмарке представлено более тысячи свободных вакансий.

Работу соискателям предлагают 75 малых и крупных компаний. В числе самых востребованных профессий: врачи, офис-менеджеры, повара, дворники и парикмахеры. Только сначала года биржа занятости трудоустроила 300 соискателей, ещё более трёх тысяч человек в поисках работы.

«Часть граждан, которые к нам обратились, мы трудоустроили на временную и постоянную работу. Также у нас стартовали специальные курсы по переобучению. Мы уже утвердили три группы, они уже начали обучение. В их числе: швеи, повара и бухгалтеры. Эта работа и дальше будет продолжена», - сказал заместитель руководителя центра занятости Керимкул Жекетаев.

Подобные собеседования с потенциальными работниками намерены проводить во всех городских мечетях, а их в Алматы 48! Во время проповедей священнослужители будут сообщать прихожанам о месте и времени проведения ярмарок вакансий.

«Много людей приходит в пятницу на жума-намаз. Среди них есть люди безработные, которые в поисках работы, возможно, где-то отчаялись. А здесь сегодня более 1200 вакансий, которые представлены управлением образования, управлением здравоохранения, есть центры, которые могут обучить, дать переквалификацию, чтобы человек нашел себя в новой роли», - сказал депутат маслихата Роза Бадаева.

Крупномасштабная кампания по поиску и трудоустройству молодых специалистов проводится в рамках специальной программы "Дорожная карта поддержки молодёжи до 2020 года". К слову, в прошлом году в Алматы около 7 тысяч выпускников нашли вакансии по специальности, благодаря госпрограмме. В 2017-ом, который был объявлен акимом города - годом молодёжи, работа по трудоустройству продолжится.

Источник: http://kazislam.kz/ru