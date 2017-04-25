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Республика Казахстан

В Казахстане созданы спецвойска для борьбы с терроризмом

25.04.2017 | Новости

В составе Вооруженных сил Республики Казахстан выделены особые подразделения немедленного реагирования на террористические угрозы. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков.

В составе Вооруженных сил Республики Казахстан выделены особые подразделения немедленного реагирования на террористические угрозы. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков.

— Министерство обороны совместно с другими государственными органами проводит плановую превентивную работу по обеспечению национальной безопасности Казахстана, участвует в работе антитеррористического центра Комитета национальной безопасности. Сегодня в Вооруженных силах определен состав сил и средств немедленного реагирования на террористические угрозы, который находится в постоянной боевой готовности, — сказал министр.

По его словам, для переброски специальной группы выделены самолеты и вертолеты. Также выработан алгоритм действий подразделений, проводятся совместные учения с другими ведомствами.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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