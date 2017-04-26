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Республика Казахстан

В Казахстане стало модным снимать на видео похороны и поминки

26.04.2017 | Новости

В Кызылорде стало модным снимать на видео похороны и поминки. Специально нанимают операторов, чтобы на камеру снять поминки, сообщает ratel.kz. По словам Даурена Сеитова, его отец скончался в прошлом году. Поминки на годовщину он решил снимать на видео, наняв операторов. 

В Кызылорде стало модным снимать на видео похороны и поминки. Специально нанимают операторов, чтобы на камеру снять поминки, сообщает ratel.kz. По словам Даурена Сеитова, его отец скончался в прошлом году. Поминки на годовщину он решил снимать на видео, наняв операторов.

Таким образом, по его мнению, он хочет отдать дань памяти уважения отцу. «Мой отец был уважаемым человеком, занимал высокие должности. Хочу сохранить память о нем для внуков, поэтому решили снимать на видео», - говорит он. Как рассказал изданию предприниматель, занимающийся видеосъемкой, раньше поступали заказы только на свадьбы и другие торжества, а сейчас все больше приглашают снимать поминки и похороны. В месяц они получают 5-6 заказов, с каждым днем число их растет. По мнению религиозных служителей, по этому поводу они не придерживаются жестких принципов. Если поминки проходят в мечети, нужно разрешение имамов, а в ресторане оно не требуется.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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