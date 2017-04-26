Жители одного из поселков Казахстана полностью отказались от алкоголя и сигарет

Поселок Жусансай в Южно-Казахстанской области можно назвать самым образцовым. Здесь нет безработных, а в магазинах не продают алкогольные и табачные изделия. Как говорят полицейские, за 8 лет в ауле не произошло ни одного преступления.

Поселок Жусансай в Южно-Казахстанской области можно назвать самым образцовым. Здесь нет безработных, а в магазинах не продают алкогольные и табачные изделия. Как говорят полицейские, за 8 лет в ауле не произошло ни одного преступления. И всё это благодаря активности местных аксакалов, сообщает 24.kz. В поселке Жусансай, где всего 100 домов, работаю три магазина. Продают в них всё: начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой. Правда ни в одном из них днем с огнем не сыщешь спиртные и табачные изделия. Карлыгаш Елтай, продавец магазина: - Мы добавляем всего 5-10 тенге к закупочным ценам. А трех вещей в магазине вообще не продаем – это сигареты, водка и насвай. Деньги, заработанные нечестно, радости не принесут. Жители этого поселка давно отказались от вредных привычек, ведут здоровый образ и в основном занимаются сельским хозяйством. Не слоняется без дела и молодежь. Именно к этому призывает и Глава государства, который уверен, что добиться успеха можно, лишь повышая конкурентоспособность всего народа, а не отдельных людей. Без этого полноценная модернизация невозможна. Изетбек Тазабекулы, фермер: - У нас без дела никто не ходит. Все при делах: разводят скот, работают в поле. Во время уборки, бывает, не успеваем, рук не хватает. Поэтому даже нанимаем людей. В этом заслуга сельских старейшин. Они не только следят за порядком, но и помогают решать соседские споры и домашние неурядицы. Местные предприниматели заасфальтировали улицы и провели освещение, построили мечеть. А сейчас всем миром восстанавливают мост, рассказывают сельчане. Абдуали Еркинбекулы, старейшина: - Мы мост в порядок приводим общими усилиями. Потому что это наш общий дом, где мы родились и выросли, и каждый за него болеет душой. У нас все помогают друг другу, и никто не делится на нации. В полиции говорят, что благодаря совету старейшин и их бдительности, в ауле уже 8 лет не было преступлений. Село стало образцовым во всем.

Источник: http://kazislam.kz/ru