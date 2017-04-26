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Республика Казахстан

В Казахстане семерых подозреваемых в терроризме арестовали на 2 месяца

26.04.2017 | Новости

Суд в городе Актобе выдал санкцию на арест семи подозреваемых в призывах в поддержку экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ). Решением суда в Астане от 15 октября 2015 года ИГ запрещена в Казахстане и признана террористической.

Суд в городе Актобе выдал санкцию на арест семи подозреваемых в призывах в поддержку экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ). Решением суда в Астане от 15 октября 2015 года ИГ запрещена в Казахстане и признана террористической.

По сообщению пресс-службы суда Актюбинской области, санкция на арест семи подозреваемых местных жителей сроком на два месяца выдана судом 22 апреля. По информации суда, они подозреваются в совершении преступлений по статьям «Возбуждение розни» и «Пропаганда терроризма и публичные призывы к совершению акта терроризма».

20 апреля комитет национальной безопасности (КНБ) заявил о задержании 11 подозреваемых в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды в рейдах на юге и западе Казахстана. Спецслужбы сообщали также о «нейтрализации» четырех радикальных группировок.

Источник: http://ca-news.org

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