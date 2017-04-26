Переговоров по Сирии не будет при отсутствии любой из сторон

Если любая одна из сторон не приедет в Астану, то полноценных переговоров не будет, заявил вице-министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, передает Tengrinews.kz.

Если любая одна из сторон не приедет в Астану, то полноценных переговоров не будет, заявил вице-министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, передает Tengrinews.kz.

"Мы надеемся, что переговоры в Астане будут на высшем уровне. Со своей стороны мы готовы принять на любом уровне, на экспертном мы уже подготовились. (...) Естественно, если любая одна из сторон не приедет, то уже полноценных переговоров не будет", — сказал замминистра в кулуарах заседания правительства РК в Астане.

В то же время Мухтар Тлеуберди отметил, что МИД Казахстана рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов, сирийского правительства и оппозиции. "Все стороны, страны-гаранты, правительство, и мы говорим о вооруженной оппозиции", - добавил Тлеуберди, отвечая на вопрос о возможных участниках встреч в Астане.

"В сам переговорный процесс мы не вмешиваемся. Поэтому, чтобы вооруженная оппозиция приехала, это должны гарантировать страны-гаранты", - подчеркнул вице-министр иностранных дел РК.

Источник: http://ca-news.org