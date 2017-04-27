Главный имам встретился с имамами Исламского института

26 апреля уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана по городу Алматы Нурбек кажы Есмагамбетов встретился с имамами Исламского республиканского института повышения квалификации имамов.

26 апреля уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана по городу Алматы Нурбек кажы Есмагамбетов встретился с имамами Исламского республиканского института повышения квалификации имамов.

В своей вступительной речи директор института Кенжеали кажы Коныратбайулы акцентировал внимание на необходимости подготовки образованных, квалифицированных, соответствующих требованиям современного общества имамов и поближе ознакомил с имамами, которые проходят трехмесячные «март-май» курсы повышения квалификации в данном учебном заведении. А также, затронул вопросы духовности казахстанских мусульман и джамаат мечетей нашей страны.

«Следует особо отметить, что четырем имамам из Монголии были предоставлены «гранты на бсеплатное обучение», а также создана специальная группа для 11 свободно владеющими арабским языком религиозным служителям из разных областей, соответственно, и они повышают свои квалификации на основе дополнительных программ», – заявил Кенжеали кажы Коныратбайулы.

Специально приглашенный преподаватель университета «аль-Азхар» Египта шейх Мухаммад Метвалли преподает нашим религиозным служителям и вносит свою мощную лепту в развитие религиозной сферы нашей страны.

Затем слово было предоставлено уполномоченному имаму Нурбек кажы Есмагамбетову, который говоря о важности получения знаний, особо подчеркнул роль данного института в повышении квалификации имамов и мулл нашей страны. Рассказал о недавно состоявшемся форуме имамов и поделился впечатлениями от встречи с Президентом. «И Послание Президента народу Казахстана, и его Обращение на форуме – призывают народ Казахстана к согласию и единству. А религиозные служители ДУМК, в свою очередь, обязаны правильно донести такие важные обращения до народа и вносить значительный вклад в укрепление и сохранение единства, мира и согласия народа», - отметил Н.Есмагамбетов. А также, Главный имам призвал имамов и мулл соответствовать вызовам времени и особое внимание уделять знанию.

Источник: http://old.muftyat.kz/ru