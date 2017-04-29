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Республика Казахстан

Вера и уверенность

29.04.2017 | Новости

Как часть общественного сознания рассматривать религию предложил теолог, директор консультативно-реабилитационного центра «Ансар» Аскар Сабдин на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает kazpravda.kz. 

Как часть общественного сознания рассматривать религию предложил теолог, директор консультативно-реабилитационного центра «Ансар» Аскар Сабдин на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает kazpravda.kz.

– Религия отражает самые сокровенные стороны души человека, – подчеркнул он. – В Казахстане в мире и согласии живут представители 18 конфессий. В рамках конституционной реформы нарушение межконфессионального согласия признано противоправным на уровне Основного закона. Это очень своевременный шаг. Для нашего народа традиции религии всегда были источником силы в сложные времена. По его словам, только собственный национальный код, включающий уникальный опыт построения поликонфессионального общества, является стержнем сохранения традиций. Это ключ, который открывает замок к душе и сердцу казахстанского народа.

– Мы полностью поддерживаем проект «Духовные святыни Казахстана», – сказал ученый.

– Великий Аль-Фараби одним из первых предложил рассматривать веру и науку как две формы познания мира. Необходимо возродить духовное и научное наследие казахских и тюрко-мусульманских мыслителей.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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