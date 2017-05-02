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В Астане оглашен приговор проповеднику «Свидетели Иеговы»02.05.2017 | Новости
Сарыаркинский районный суд огласил приговор представителю религиозного объединения «Христианская община Свидетели Иеговы» Теймуру Ахмедову, передает корреспондент МИА «Казинформ». Ахмедову вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет за разжигание межрелигиозной розни.
Сарыаркинский районный суд огласил приговор представителю религиозного объединения «Христианская община Свидетели Иеговы» Теймуру Ахмедову, передает корреспондент МИА «Казинформ». Ахмедову вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет за разжигание межрелигиозной розни. «В отношении Ахмедова Теймура Султаноглы, гражданина Республики Казахстан (РК), ранее не судимого, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Допросив подсудимого, свидетелей и исследовав материалы досудебного производства и судебного следствия, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимого, руководствуясь статьями 387, 390, 393, 395, 398, 401, 402 УПК РК, суд приговорил Ахмедова Теймура Султаноглы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 174 части 2 УК РК и назначить ему наказание по данной статье сроком на 5 лишения свободы», - огласил приговор судья Талгат Сырлыбаев. Напомним, сотрудники Комитета национальной безопасности РК задержали членов общины Теймура Ахмедова и Асафа Гулиева 18 января 2017 года. По информации КНБ РК, Ахмедов и Гулиев организовали ряд религиозных собраний на различных квартирах в Астане, где ими проводились проповеди, в содержании которых усматривались признаки оскорбления религиозных и национальных чувств представителей различных конфессий и этносов.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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