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Республика Казахстан

Эксперт: мусульмане сами должны бороться с экстремистами

03.05.2017 | Новости

Мусульманам следует самим пресекать экстремистские проявления среди своего окружения, так как радикалы опасны, в первую очередь, для них самих, считает журналист Аббас Джума "Террористы − ИГ, "Джебхат ан-Нусра" (организации запрещены Казахстане, РФ и других странах) и многие другие джихадистские формирования − действуют от имени ислама. 

Мусульманам следует самим пресекать экстремистские проявления среди своего окружения, так как радикалы опасны, в первую очередь, для них самих, считает журналист Аббас Джума "Террористы − ИГ, "Джебхат ан-Нусра" (организации запрещены Казахстане, РФ и других странах) и многие другие джихадистские формирования − действуют от имени ислама. Более того, они декларируют, что их интерпретация ислама самая верная, что они есть "белая кость", что они несут слово пророка в том виде, в каком оно произошло на свет еще при его жизни. Некоторые идут еще дальше, например, ИГ объявило, что все, что не оно, то вероотступничество и "земля войны", и только они "земля ислама"", — сказал Аббас Джума в интервью радио Sputnik.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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