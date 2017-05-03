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Республика Казахстан

В Алматы религиозному экстремизму намерены противостоять с помощью образования

03.05.2017 | Новости

В Алматы религиозному экстремизму и терроризму намерены противостоять с помощью образования. В 47 городских мечетях работают 130 имамов. В течение двух дней им разъясняют основные понятия и требования, как разглядеть радикально настроенного человека, что предпринять. 

В Алматы религиозному экстремизму и терроризму намерены противостоять с помощью образования. В 47 городских мечетях работают 130 имамов. В течение двух дней им разъясняют основные понятия и требования, как разглядеть радикально настроенного человека, что предпринять. Кроме того, имамам отдельно объясняют пункты статьи президента, связанные с религией и духовностью, передает almaty.tv. «В последнее время человечеству стали угрожать терроризм, экстремизм и салафизм. У нас около 178 религиозных течений, в связи с этим мы начали вести усиленную работу с имамами. В частности, организовываем курсы повышения квалификации. Этот семинар проходит второй день. Сегодня мы выдали каждому сертификат. Это делается для того, чтобы имамы могли донести до населения, как не стать жертвами радикальных движений», - рассказал председатель комиссии по культурной политике Общественного совета Кусман Шалабаев. 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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