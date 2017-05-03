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Общественные советы АНК привлекут к борьбе с экстремизмом - президент03.05.2017 | Новости
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поручил подготовить план Советов общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана (АНК) всех уровней по противодействию религиозному экстремизму на 2017 - 2018 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поручил подготовить план Советов общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана (АНК) всех уровней по противодействию религиозному экстремизму на 2017 - 2018 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Советы общественного согласия сейчас работают, они стали площадкой для беседы с обществом, с людьми. В 2016 году Советами было разрешено более 2 тысяч конкретных вопросов. То есть Ассамблея вопросы простых людей решает, которые они не могут разрешить», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана. Глава государства отметил, что по его поручению Советы участвуют в развитии местного самоуправления. «Это надо делать вместе с нашей политической партией «Нур Отан». Поручаю Министерству по делам религий и гражданского общества совместно с акимами областей подготовить план Советов общественного согласия Ассамблеи всех уровней по противодействию религиозному экстремизму на 2017 - 2018 годы», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Президент отметил, что от народа ничего не скроешь. «Люди знают все, где что назревает, где как себя ведут. Если все учитывать, улавливать, а местные органы вовремя будут принимать меры, тогда мы не допустим ничего. Также стоит регламентировать работу советов общественного согласия, должны быть четкие критерии деятельности. Правительству, секретариату Ассамблеи надо внести соответствующие предложения», - добавил Глава государства.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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